UMSNH invita sus a torneos relámpago este jueves y viernes

Las estas competencias en fútbol soccer, fútbol bardas, basquetbol y voleibol en ambas ramas en categoría libre están abiertas a la comunidad nicolaita, pero también al público en general.

Además de incentivar la sana competencia y la activación física, se pretende mostrar los espacios con los que cuenta la Máxima Casa de Estudios, así lo dio a conocer Gustavo Farías, Director de Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH.

"La idea es mostrar una parte social de la Universidad, que la gente venga y conozca las instalaciones universitarias, dentro de esto también vamos a detectar talento, que los chavos que no están en sus selecciones puedan venir y jugar en el Auditorio y que conozcan su universidad, es importante mencionar que no se va a cobrar arbitraje".