UMSNH invita a la comunidad nicolaita a activar su credencial institucional; será obligatoria para el ingreso a CU

Por lo que subrayó la importancia de que las alumnas, alumnos, profesoras, profesores, así como las y los trabajadores administrativos que tengan credenciales muy antiguas o que no cuenten con su credencial física por cuestiones de extravío, acudan a tramitarla, en el caso del personal docente y administrativo a la Dirección de Personal de la UMSNH, en tanto las y los estudiantes deberán acudir directamente a la Dirección de Control Escolar ubicada en el edificio Q de Ciudad Universitaria.

El funcionario indicó que en el mes de enero se espera que tanto profesores/as como administrativos obtengan su credencial y el alumnado tendrá el mes de febrero para obtenerla o renovarla, ya que en próximas semanas en todos los accesos a Ciudad Universitaria se estará requiriendo.

“Este es un llamado en lo general, hay tiempo de hacerlo, no lo dejemos a la desidia, por eso es que se está dando todo este mes de enero de holgura a docentes y administrativos y seguramente el mes de febrero para la parte del alumnado”.