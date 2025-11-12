UMSNH inaugura Coloquio Internacional de Ingeniería Química con enfoque en ciencia y sustentabilidad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al inaugura el VII Coloquio Internacional de Ingeniería Química, organizado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) a través de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Química, el coordinador de la Investigación Científica, Jaime Espino Valencia, subrayó que es necesario impulsar actividades de difusión y divulgación de la ciencia y acercarlas a la sociedad.

Al acudir en representación de la rectora Yarabí Ávila González al evento académico que se realiza bajo el lema de “Ingeniería Química: Ciencia, innovación y compromiso con la sustentabilidad”, destacó la relevancia de esta actividad, al referir que es una oportunidad para fortalecer el aprendizaje y el intercambio de ideas.

Precisó que el lema de este año refleja tres ejes fundamentales, como es la ciencia y el significado que tiene en la vida cotidiana, “la innovación porque requerimos que los procesos que ustedes están realizando al interior de sus laboratorios y al interior de sus centros de investigación no se queden ahí, necesitamos que esas innovaciones que ustedes desarrollan sean protegidas, y que además de ser protegidas las ofertemos como oportunidades hacia el exterior”.