UMSNH impulsa innovación y desarrollo económico: Santiago Nieto

Durante su participación, el titular del IMPI, Santiago Nieto Castillo, agradeció a la rectora Yarabí Ávila el poder tener este acercamiento con la comunidad universitaria en el marco del Plan Michoacán, tras referir que dicha estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum es muy importante para mandar un mensaje al mundo y a México sobre la grandeza de Michoacán.

Ante alrededor de 950 asistentes, sostuvo que la entidad ha estado trabajando en los últimos años en el tema de la propiedad industrial, y compartió que es el estado con el mayor número de Indicaciones Geográficas y cuenta con diversas Denominaciones de Origen.

El funcionario apuntó que, en muchas ocasiones, las patentes mexicanas quedan en un escritorio, por lo que consideró que es necesario generar un ecosistema para poder hacerlas producir en términos económicos.

Afirmó que, para lograr que México sea un país desarrollador de innovación, se requiere “sustituir nuestras importaciones; dos, superar y generar un contenido mayor de nuestras exportaciones a partir de mayor contenido nacional, y esa única ruta es a través del patentamiento y de que podamos generar en México esos productos que estamos importando”.

En este sentido, añadió que la protección de la propiedad industrial y el registro de las patentes es una ventaja fundamental. En tanto, el funcionario precisó que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) realizó el Índice Global de Innovación, que establece que, de los 139 países analizados, México se ubica en el lugar 58 de manera general y en la posición 81 en insumos de innovación, por lo que se tiene que mejorar en este renglón.