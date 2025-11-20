Educación

UMSNH honra el inicio de la Revolución Mexicana con ceremonia encabezada por su rectora

La rectora Yarabí Ávila izó la Bandera Nacional y encabezó el acto que se realizó en el marco de esta significativa fecha para las y los mexicanos
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la fortaleza que distingue a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se conmemoró el acto con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, que estuvo presidido por la rectora Yarabí Ávila González.

Flanqueada por integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, la rectora izó el Lábaro Patrio, y con orgullo y respeto, las y los nicolaitas entonaron el Himno Nacional, para que posteriormente la multigalardonada Banda de Guerra de la institución diera paso a la marcha “Crisol de Pensadoras y Pensadores”.

La Universidad Michoacana refrenda su compromiso con la sociedad y con la formación de profesionistas con vocación humanista y altamente calificados, así como con el pleno respeto a los Derechos Humanos, a la diversidad y a la libertad de expresión.

Con la fuerza y el bagaje histórico que caracteriza a la Máxima Casa de Estudios, la institución reitera que seguirá impulsando de manera firme y decidida la ciencia, la investigación y el progreso en Michoacán.

