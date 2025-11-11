UMSNH ha generado revoluciones, ha levantado la voz ante las injusticias, pero no genera violencia: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La Universidad Michoacana es una institución que ha generado revoluciones, que ha levantado la voz ante la injusticia, pero que no genera violencia ni vandalismo, y eso se tiene que reconocer aquí y en cada uno de los lugares. Tener claro que ni los maestros, ni las maestras, ni la autoridad jamás van a reprimir a estudiantes, a docentes o administrativos para que levanten la voz cuando tiene que ser, pero siempre buscando la construcción de una mejor sociedad”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González.

Lo anterior, al presidir el acto con motivo del 47 aniversario de la Facultad de Arquitectura, en donde apuntó que “la libertad de expresión, el hablar y decir lo que pensamos, es algo de lo más importante que tenemos en nuestras vidas”.

En este marco, manifestó su satisfacción por asistir a este aniversario, al tiempo que felicitó a la comunidad y saludó la presencia del exdirector fundador de la facultad, Salvador Rodríguez, así como de sus homólogos y de titulares de diversas dependencias nicolaitas, tras señalar que en la Universidad se trabaja en un mismo sentido: la armonía, la justicia, la tolerancia, la inclusión, pero, sobre todo, en la construcción de un futuro mejor para todas y todos.

De igual forma, reconoció la labor del director de la Facultad de Arquitectura y de todo el equipo, y refirió que esta dependencia ha dado ejemplos de éxito, de compromiso y amor a la UMSNH.

La rectora indicó que se cumplen 47 años de vida de una facultad que no sólo enseña a construir edificios, sino que enseña a edificar sociedades. “¿Qué hay dentro de un edificio? Hay sueños, hay esperanza, hay equipos de trabajo, hay proyectos, y eso es lo que nosotros debemos de reconocer, poniendo ante todo, en el centro, al ser humano”.