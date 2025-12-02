UMSNH fija postura: investigará hechos en Casa Nicolaita y ofrece respaldo legal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de los hechos ocurridos la noche del lunes en laCasa del Estudiante Nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió un comunicado oficial, en el que fijó su postura respecto a los hechos recientes.
La Máxima Casa de Estudios expresó su respaldo a las Casas del Estudiante que dependen de la institución y manifestó su inconformidad ante cualquier acto que atente contra la integridad física de sus integrantes.
“No permitiremos que se violenten los derechos humanos de nadie. Nuestra comunidad merece vivir en entornos de paz y libres de violencia, alejados de amenazas por parte de organizaciones externas”, señala el comunicado.
Asimismo, la UMSNH informó que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias, conforme a su normativa interna, y se canalizarán las denuncias pertinentes ante las instancias legales correspondientes.
La Universidad también aseguró que seguirá brindando acompañamiento legal y apoyo institucional a las y los moradores de las casas estudiantiles en los temas que se requieran “ahora y en el futuro, respetando su organización interna”.
El lunes por la noche, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) denunció que un grupo porril armado irrumpió violentamente en la Casa Nicolaita, dejando personas heridas. Incluso se señaló a autoridades universitarias por omisión.
Por su parte, el Comité Popular de Derechos Humanos (CPDH) respaldó esa versión y acusó públicamente a individuos presuntamente vinculados a una comunidad indígena del estado.
Sin embargo, durante el martes, los moradores actuales de la Casa del Estudiante Nicolaita desmintieron públicamente la versión del FNLS. A través de comunicados difundidos en redes sociales, explicaron que los hechos corresponden a una expulsión interna de un estudiante por presuntas faltas graves al reglamento, entre ellas el consumo de sustancias ilícitas.
En ese mismo comunicado, se afirma que no hubo incursión violenta externa ni grupo porril involucrado, y se acusó al FNLS de “intentar intimidar” a los estudiantes que participaron en la expulsión.
