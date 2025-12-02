UMSNH fija postura: investigará hechos en Casa Nicolaita y ofrece respaldo legal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de los hechos ocurridos la noche del lunes en laCasa del Estudiante Nicolaita, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) emitió un comunicado oficial, en el que fijó su postura respecto a los hechos recientes.

La Máxima Casa de Estudios expresó su respaldo a las Casas del Estudiante que dependen de la institución y manifestó su inconformidad ante cualquier acto que atente contra la integridad física de sus integrantes.

“No permitiremos que se violenten los derechos humanos de nadie. Nuestra comunidad merece vivir en entornos de paz y libres de violencia, alejados de amenazas por parte de organizaciones externas”, señala el comunicado.

Asimismo, la UMSNH informó que se llevarán a cabo las investigaciones necesarias, conforme a su normativa interna, y se canalizarán las denuncias pertinentes ante las instancias legales correspondientes.