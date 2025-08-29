UMSNH esquiva presión del SUEUM y virtualiza sesión clave del Consejo Universitario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sesionará de forma virtual este viernes 29 de agosto. La medida fue tomada para proteger a sus miembros ante el amago del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) de irrumpir y suspender la sesión.

De acuerdo con el oficio 837/2025, firmado por el secretario general de la Universidad y del Consejo Universitario, Javier Cervantes Rodríguez, existe un “temor fundado” de que los integrantes del Consejo sean objeto de violencia verbal o física por parte de integrantes del sindicato, que estarían convocando a sus agremiados a presentarse en el mismo día y hora que la sesión ordinaria, con el objetivo de impedir su realización.

La convocatoria sindical, señala el documento, fue girada por el Comité Ejecutivo del SUEUM con base en las cláusulas 46 y 47 del Contrato Colectivo de Trabajo, exigiendo que "todos los trabajadores suemistas sin importar horario" participen en la acción de protesta para suspender la sesión.

Buscarían frenar temas financieros estratégicos

El oficio advierte que el verdadero propósito de la movilización es evitar que el Consejo Universitario aborde temas de interés prioritario para la viabilidad financiera de la UMSNH, así como otros asuntos que ya habían sido notificados con antelación a los consejeros. La Rectoría considera que estas acciones ponen en riesgo la autonomía del órgano máximo de gobierno de la institución.

“Se ha considerado que estas acciones tienen la intención de presionar a las consejeras y consejeros, o en su caso impedir que se lleve a cabo dicha sesión”, indica el documento oficial.

Ante este panorama, y con el objetivo de garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo institucional, se determinó llevar a cabo la sesión ordinaria de forma virtual, utilizando los medios electrónicos con los que cuenta la Universidad.

Sesión virtual para garantizar seguridad y legalidad

La Secretaría General informó que la liga de acceso a la sesión será enviada de forma particular a cada integrante del Consejo Universitario mediante el correo institucional, que será el único canal oficial de notificación. Esta medida, se subraya, responde al deber de la Rectoría de actuar como garante de la integridad física y emocional de los participantes.

Además, la modalidad virtual también pretende evitar contratiempos y riesgos para quienes deben trasladarse desde distintos puntos del estado, así como generar economías institucionales que puedan ser redirigidas a otras necesidades universitarias.

Rectoría reitera disposición al diálogo, pero sin presiones

En el documento, la autoridad universitaria dejó claro que esta decisión no representa una negativa al diálogo institucional con el sindicato, pero sí una firme postura de no someterse a presiones externas que comprometan el funcionamiento democrático y legal del Consejo Universitario.

“Privilegiamos el diálogo institucional, pero de ninguna manera vamos a menoscabar nuestra responsabilidad ni a someternos a presión de ninguna forma”, concluye el oficio.

