UMSNH epicentro del arte y la cultura a través del cine: Yarabí Ávila arranca actividades con el FICM

En este sentido, la rectora Yarabí Ávila destacó la presencia del cineasta Pablo Baksht, coordinador del FICM Presenta y de la protagonista de dicho documental, Martha Coronado Díaz, quienes dijo, son parte importante de este capítulo de la historia de la UMSNH donde el arte y la cultura a través del cine, pero sobre todo las experiencias personales nos tienen que hacer reflexionar.

Indicó que la Universidad Michoacana siempre está dispuesta a recibir con los brazos abiertos a las personas que quieran sumar en el crecimiento de la institución, por lo que destacó la alianza que se ha generado con el Festival Internacional de Cine de Morelia, con quien se realiza la primera de una serie de acciones que se estarán llevando a cabo. “Agradecemos esta vinculación con la Máxima Casa de Estudios y el reconocimiento que hacen a nuestra Universidad para poder participar en las actividades de alcance internacional como es este Festival”.

Destacó que la película “Tan cerca de las nubes” que hoy se proyecta es muy significativa porque promueve la participación de las mujeres en el deporte, específicamente en el fútbol, en donde el sector femenino se ha enfrentado a diversos obstáculos, incluso en cuestión salarial. Tras señalar que el documental transmite la lucha por lograr los sueños como lo hizo Martha, quien es ejemplo, añadió, para muchas de nosotras.