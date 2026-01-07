UMSNH diversifica su oferta educativa; estudia Administración, Contaduría, Mercadotecnia o Derecho en línea

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de la diversificación de su oferta educativa, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) hace una extensiva invitación a las y los egresados del nivel medio superior en el estado, para participar en el proceso de ingreso a los programas académicos de licenciatura en las áreas de Ciencias Económico-Administrativas y Derecho, que se impartirán en línea.

El registro ya se encuentra disponible y las personas interesadas podrán estudiar las Licenciaturas en Administración, Contaduría, Mercadotecnia y Derecho para el ciclo escolar 2026-2026, iniciando clases a partir del próximo 2 de febrero.

El trámite es personal y la única vía para realizarlo es a través del portal www.umich.mx en el banner "Convocatoria de nuevo ingreso 2026/2026", y tendrán hasta el 28 de enero para efectuar la solicitud de ingreso, ya que no habrá prórrogas.