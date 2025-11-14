UMSNH celebra 14 años del programa de Nutrición Humana con orgullo académico

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La identidad y la visión de la Universidad Michoacana Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se resume en tres palabras que nos guían, "Humanista por siempre", y pocas profesiones encarnan ese lema con tanta claridad como la Licenciatura en Nutrición Humana, una disciplina que es ante todo profundamente humana, señaló el secretario general, Javier Cervantes Rodríguez, durante la celebración del XIV aniversario de dicho programa educativo, a la que acudió con la representación de la rectora Yarabí Ávila González.

En este sentido, el funcionario apuntó que la o el nutriólogo es una pieza clave que dialoga, colabora y complementa el trabajo de médicos, enfermeras, psicólogos, químicos y trabajadores sociales, tras considerar que restituir la calidad de vida a un paciente con diabetes, prevenir la obesidad en una escuela o recuperar a una niña o un niño de la desnutrición son de los actos más humanistas y nicolaitas que existen.

Aseguró que la Licenciatura de Nutrición Humana hoy adquiere un significado más profundo, al referir que este aniversario coincide con el Día Internacional de la Diabetes, una fecha que convoca a la reflexión ya que junto con las enfermedades del corazón, constituyen una de las tres principales causas de muerte en el estado y cuya raíz en gran medida es la nutrición deficiente, el sobrepeso y los estilos de vida no saludables.