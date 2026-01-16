UMSNH capacita a personal del C5 de Michoacán en Lengua de Señas Mexicana

“Este esfuerzo conjunto no sólo mejora la calidad del servicio, sino que también sienta las bases para una sociedad más inclusiva, en la que la Lengua de Señas y la tecnología se integran para garantizar el derecho a la comunicación de todas las personas”, sostuvo.

Agradeció a las autoridades del C5 y reconoció el compromiso de quienes concluyeron el curso, al señalar que fue un esfuerzo extraordinario el cumplir con sus actividades laborales y al mismo tiempo comprometerse para dedicarle horas de su vida al estudio y preparación académica.

“Todo ese esfuerzo que han realizado se verá premiado en muchos momentos de su vida. Hoy más que nunca, la preparación y especialización en nuestras áreas de desarrollo pueden brindarnos mayores posibilidades de éxito, y el aprendizaje de esta lengua representa por sí sola una ventaja”, enfatizó.

Por su parte el subsecretario de Información, Inteligencia y Contrainteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Mancera Hernández, agradeció a la Universidad Michoacana por la capacitación, “para nosotros en la Subsecretaría y sobre todo en la Guardia Civil este curso es muy importante”.