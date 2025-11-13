UMSNH camina hacia la evolución institucional de su Posgrado

Reiteró que mantenerse y consolidarse en aspectos que se vienen trabajando bien es fundamental, también es importante adaptarse a las nuevas formas, “sabemos que el entorno está en constante modificación y cambios en la normatividad a nivel nacional y a nivel institucional, y es importante que como programa tengamos esa capacidad de respuesta para adaptarnos y ser parte de esa evolución”

En ese sentido, explicó que el Posgrado Nicolaita se encuentra en medio de un proceso de evaluación a nivel nacional en virtud de los cambios en los lineamientos del Sistema Nacional de Posgrados, “debemos seguir caminando juntos para aprovechar todas las capacidades que tenemos en nuestros programas institucionales, estoy seguro que estos cambios serán para bien de nuestros estudiantes que son la razón de ser de toda nuestra labor”.

En su mensaje de bienvenida, la coordinadora general del Programa Institucional de Maestría en Ciencias Biológicas, Rosa Elvira Núñez, afirmó que la ciencia está profundamente entrelazada con la tecnología y la sociedad, generando conocimiento e innovaciones que moldean la vida cotidiana y abriendo nuevas posibilidades.