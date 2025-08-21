UMSNH busca llevar a Paracho carreras en laudería

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) presentó al Ayuntamiento de Paracho el proyecto para concretar la carrera de Técnico Superior Universitario en laudería, por un periodo de tres años, y la Licenciatura en laudería, por dos años, informó la rectora Yarabí Ávila González.

Indicó que este proyecto surge con la intención de profesionalizar la labor laudera en Paracho, a fin de fomentar el rescate de guitarras y de instrumentos de cuerda en este Pueblo Mágico.

Luego de tres reuniones, dijo, se concretaron dos programas que podrán desarrollarse de manera híbrida. Asimismo, se propone que Paracho proporcione las aulas y a los profesores expertos en la materia, mientras que la Universidad Michoacana se enfocaría en temas de ingeniería, administración, mercadotecnia y la validez del programa.

"Señalábamos que el Ayuntamiento de Paracho pudiera establecer un espacio físico para que ahí se llevaran las clases; muchas otras serán a distancia y unas pudieran ser presenciales. El programa que se propuso es híbrido para que puedan ser algunas a distancia; la práctica sería en Paracho en la elaboración de las guitarras", explicó.

Indicó que, al contar con la autorización y apoyo del Ayuntamiento Municipal de Paracho, se presentará el proyecto a las Comisiones Técnico-Pedagógica y de Presupuesto, para establecer que no habrá erogación por parte de la universidad. Posteriormente, se pasaría al Consejo Universitario para su aprobación, tomando en cuenta que la Casa de Hidalgo no cuenta con recursos para el pago de los maestros, por lo que también se propuso que el Ayuntamiento absorba ese gasto.

Al aprobarse al 100 por ciento, puntualizó, se presentaría en la siguiente convocatoria de admisión, que se prevé lanzar en febrero, con el objetivo de que pueda iniciar en el ciclo escolar 2026-2027.

