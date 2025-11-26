UMSNH arropa estrategia implementada por la SSP; Yarabí Ávila se reúne con el secretario de Seguridad Pública

“Esta es su casa secretario, su visita nos fortalece como institución, somos una comunidad que busca aportar desde nuestra trinchera en todos los proyectos que abonen en el bienestar de nuestra juventud y en general de la sociedad michoacana, nos une el mismo objetivo que es el avance y el desarrollo del Estado, cuente con nosotros como aliadas y aliados”, sostuvo la rectora nicolaita.

En este sentido, se reafirmó que la UMSNH contribuirá con actividades académicas, culturales y deportivas para robustecer el Plan Michoacán, tal y como se ha venido haciendo desde el anuncio de la estrategia federal.

Durante la reunión con el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz, la rectora Yarabí Ávila estuvo acompañada por integrantes del Gabinete Legal de la Máxima Casa de Estudios.

RYE-