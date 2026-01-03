UMSNH apuesta a la invención y la innovación; IMPI otorga ocho Títulos de Patentes a la casa de estudios

En tanto, la rectora Yarabí Ávila resaltó la riqueza de conocimiento que se gesta en las aulas y en los laboratorios de la Máxima Casa de Estudios, el cual se pone al servicio de la sociedad y reconoció el trabajo de las y los investigadores que recibieron el Título de Patente, quienes dijo, demuestran que a pesar de las dificultades el espíritu nicolaita siempre encuentra la forma de prevalecer y de crear, al tiempo que, afirmó que proteger la invención es un acto de justicia hacia el esfuerzo de años de investigación.

Cabe señalar que los Títulos de Patente recibidos fueron para invenciones en el ámbito de la salud y de la agricultura

mrh