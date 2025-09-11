UMSNH amplía el plazo para concluir trámites de inscripción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) ampliará el plazo para que las y los estudiantes puedan concluir con sus trámites de inscripción o reinscripción para los diferentes programas académicos que ofrece la casa de estudios.

La directora de Control Escolar, Marisela Morfin Amezquita explicó que las alumnas y alumnos que no hayan concluido con su proceso no tendrán ningún problema para acudir a sus clases, ya que pueden seguir cumpliendo con todas sus actividades escolares de manera normal, sin embargo se les hace la invitación para que a la brevedad posible concreten el trámite.