UMSNH afianza puente con sector productivo para enriquecer licenciaturas; instalan Consejos Consultivos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está afianzando la vinculación con el sector productivo para enriquecer los programas de nivel licenciatura y promover la educación dual entre la comunidad estudiantil, a través de la instalación de los Consejos Consultivos en distintas facultades nicolaitas.

Durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González se ha enfatizado en la importancia de tender puentes sólidos con las y los representantes del ámbito empresarial que permitan que las alumnas y alumnos combinen el estudio con la práctica y a la par se generen oportunidades laborales una vez que egresen.

El secretario Académico, Antonio Ramos Paz, precisó que los Consejos Consultivos ya han venido trabajando en diversas dependencias, pero ahora se está generalizando en todas las facultades, “la intención es de que podamos tener para mediados del próximo año un Consejo por cada programa de estudio de licenciatura”.