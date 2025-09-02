UMSNH aclara: cuota de 350 pesos en Facultad de Químico Farmacobiología no es obligatoria

De acuerdo con el escrito, la contribución será de carácter voluntario y cada estudiante podrá decidir si realiza o no el pago. La Facultad agradeció a quienes ya aportaron y a quienes decidan hacerlo, al subrayar que la construcción de un cambio positivo depende del esfuerzo conjunto de toda la comunidad universitaria.

La aclaración se da luego de que alumnos expresaran su preocupación por la falta de transparencia sobre el uso de dichos fondos y por las condiciones que actualmente presentan los espacios educativos, entre ellos laboratorios deteriorados, falta de insumos, baños en mal estado y salones con carencias.

La UMSNH puntualizó que, aunque la aportación busca fortalecer la infraestructura, no se condicionará la inscripción ni la permanencia académica de los estudiantes a este pago.

BCT