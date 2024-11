UMSNH accederá a beneficios con reforma constitucional, reiteran ante protesta del SUEUM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- "La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) accederá a beneficios con la iniciativa de reforma constitucional que se discute en el Congreso del Estado, entre ellos, que contará con, por lo menos, el 4.5 por ciento del presupuesto estatal para cada ejercicio fiscal, aliviando de manera gradual el déficit financiero que desde hace años acompaña a la institución".

Lo anterior reza en un comunicado difundido por la casa de Hidalgo en respuesta a la toma que se realiza esta mañana de martes en Rectoría, ubicada en Ciudad Univesitaria, por un grupo de agremiados al Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM) quienes se pronuncian en contra de la reforma a la UMSNH.

En dicho texto, la institución educativa señala que "no existe, ni existirá ningún planteamiento para afectar los derechos conseguidos por jubilados o empleados activos de la casa de Hidalgo con el nuevo régimen de pensiones y jubilaciones que se propone. No está planteada la retroactividad, porque además no es el deseo de la institución, y lo que menos se pretende es afectar a las y los miles de trabajadores".

Asimismo, aseguran que inscribir la autonomía en la Constitución del Estado no afecta "en ningún sentido a nadie, por el contrario, se reconoce y se le da el papel protagónico a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el máximo documento que rige a nuestra entidad, una enorme deuda que existía con la institución que más profesionistas ha formado en nuestro estado".

"Democratizar la elección de la o el próximo rector de la Universidad Michoacana es un avance significativo, puesto que se propone que nuestra comunidad participe en el proceso de renovación de autoridades, partiendo de un acercamiento puntual de quienes aspiren a ese cargo. En la mayoría de los sondeos, hay un respaldo a este punto que plantea la reforma constitucional que propone el Gobierno de Michoacán", agregan.

Por otro lado, sobre la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo que se propone, señalan que ésta apenas está en proceso de difusión con la comunidad. "El Consejo Universitario ya tiene conocimiento de la misma y el planteamiento es que se socialice con el alumnado, profesorado y con las y los trabajadores, a fin de que puedan enriquecerla. No hay ninguna ley definitiva, y el calendario para su discusión está en construcción con las distintas facultades, escuelas e institutos".

Es importante señalar que los resultados de la primera encuesta aplicada a través de la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación de la UMSNH a docentes y estudiantes -con corte hasta el viernes 15 de noviembre- refleja que el 75.8 por ciento de las profesoras y profesores indicó que le gustaría participar en la elección del rector o rectora; en tanto, el 67.1 del alumnado contestó en el mismo sentido.

Por otro lado, el 73.4 por ciento de las y los docentes y el 66.6 por ciento de los estudiantes que contestaron la encuesta consideran que es necesaria la reforma universitaria a fin de actualizar a la Universidad Michoacana.

