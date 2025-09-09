UMSNH abre diálogo con sindicatos en busca de acuerdos laborales

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En medio de un contexto de negociaciones laborales, la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, se reunió con dirigentes del Sindicato de Profesores (SPUM) y del Sindicato de Trabajadores (STUMICH) para explorar acuerdos que den estabilidad a la Casa de Hidalgo.

Durante el encuentro, se discutió la necesidad de fortalecer los derechos laborales con respeto a los contratos colectivos de trabajo. La reunión, realizada en instalaciones universitarias, se dio en un ambiente de apertura, donde se subrayó la importancia del diálogo y la cooperación como base para avanzar en temas pendientes entre la institución y los gremios.

La rectora planteó la disposición de trabajar de manera conjunta con los sindicatos, mientras que representantes de las agrupaciones sindicales coincidieron en que el respeto mutuo será clave para alcanzar acuerdos que garanticen certidumbre a los trabajadores y estabilidad universitaria.

Aunque no se anunciaron resoluciones inmediatas, el encuentro marca un paso en el proceso de negociación que podría influir en el rumbo de la universidad en próximos meses.

agm