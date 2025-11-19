UMSNH abre convocatoria para su Maestría en Ecología Integrativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con un programa flexible, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales (INIRENA), anunció la apertura de la convocatoria de ingreso para la Maestría en Ciencias en Ecología Integrativa (MCEI), dirigida a egresadas y egresados de carreras de Ciencias Biológicas, Ambientales y áreas afines.

La MCEI busca preparar profesionales capaces de aplicar enfoques y metodologías interdisciplinarias para el estudio de fenómenos biológicos, desde el nivel de genes hasta el de ecosistema.