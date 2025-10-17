UDEM aplica examen vocacional a 300 jóvenes para guiarlos en su elección profesional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, la Universidad de Morelia (UDEM) abrió sus puertas para que alrededor de 300 alumnos de distintas preparatorias realizaran un examen de orientación vocacional gratuito, con el objetivo de ayudarlos a elegir la mejor opción para su futuro profesional.

En entrevista para MIMORELIA.COM, el director general de la UDEM, Pedro Antonio Chávez, indicó que en esta ocasión se aplicó un examen vocacional masivo con la finalidad de ofrecer resultados que muestren las carreras más afines a las respuestas de los estudiantes.