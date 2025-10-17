UDEM aplica examen vocacional a 300 jóvenes para guiarlos en su elección profesional

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mañana de este viernes, la Universidad de Morelia (UDEM) abrió sus puertas para que alrededor de 300 alumnos de distintas preparatorias realizaran un examen de orientación vocacional gratuito, con el objetivo de ayudarlos a elegir la mejor opción para su futuro profesional.
En entrevista para MIMORELIA.COM, el director general de la UDEM, Pedro Antonio Chávez, indicó que en esta ocasión se aplicó un examen vocacional masivo con la finalidad de ofrecer resultados que muestren las carreras más afines a las respuestas de los estudiantes.
“Esta actividad la está organizando principalmente la Facultad de Psicología, que es la que se especializa en este tipo de orientación enfocada a los jóvenes que están por egresar de preparatoria, para que también conozcan más de sí mismos y puedan tomar la mejor decisión respecto a algo tan trascendente como lo que van a estudiar”, subrayó.
El director destacó que este evento buscan replicarlo próximamente con otras instituciones educativas de nivel medio superior, con el propósito de brindar apoyo a más estudiantes y, al mismo tiempo, dar a conocer la oferta académica con la que cuenta la UDEM.
Antes de aplicar el examen, los alumnos recorrieron distintos stands informativos donde conocieron parte de la oferta educativa de la universidad. En estos espacios, las diferentes facultades realizaron actividades interactivas para mostrar lo que se hace dentro de cada carrera.
Finalmente, el director Pedro Antonio Chávez adelantó que en las próximas semanas realizarán una nueva actividad en la que, a manera de rifa, otorgarán 20 exámenes vocacionales extensos. Estos incluirán la asesoría personalizada de un orientador que guiará a los jóvenes de forma más específica en la elección de su carrera profesional.
RYE-