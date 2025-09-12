¿Tu hijo está en primaria? Esto debes saber sobre la Beca Rita Cetina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que a partir de enero de 2026 comenzará la incorporación gradual del alumnado de primaria al programa Beca Universal Rita Cetina, una de las iniciativas más amplias del sistema de Becas para el Bienestar.
La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla que el 100 por ciento de las niñas y niños de primaria en escuelas públicas del país sean beneficiarios de este apoyo económico.
De acuerdo con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, la incorporación será por etapas:
En enero de 2026, se sumarán los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado.
En septiembre del mismo año, se integrarán los de 3°, 2° y 1° grado.
Este esfuerzo forma parte de un proyecto mayor que contempla una inversión de 185 mil millones de pesos para beneficiar a 21.6 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.
Aunque el registro para estudiantes de secundaria ya fue habilitado en el sitio oficial www.becaritacetina.gob.mx, en el caso de primaria, las familias deberán estar atentas a las convocatorias correspondientes que se abrirán en enero y septiembre de 2026, dependiendo del grado escolar del alumno.
Las madres, padres y tutores deberán contar con una cuenta Llave del Gobierno Federal, así como con la CURP certificada por el Registro Civil del menor para poder realizar el trámite en línea de forma correcta.
Autoridades educativas indicaron que se realizarán asambleas informativas en las escuelas públicas de todo el país, donde se brindará orientación a las familias para facilitar el proceso de registro y asegurar que ningún niño o niña se quede sin acceso a esta beca.
Por último, se informó que las tarjetas del Banco del Bienestar para los nuevos beneficiarios se entregarán de forma escalonada entre noviembre de 2025 y enero de 2026, en el caso de secundaria, y en fechas posteriores para el nivel primaria.
