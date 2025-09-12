¿Tu hijo está en primaria? Esto debes saber sobre la Beca Rita Cetina

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció que a partir de enero de 2026 comenzará la incorporación gradual del alumnado de primaria al programa Beca Universal Rita Cetina, una de las iniciativas más amplias del sistema de Becas para el Bienestar.

La medida, instruida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, contempla que el 100 por ciento de las niñas y niños de primaria en escuelas públicas del país sean beneficiarios de este apoyo económico.

De acuerdo con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, la incorporación será por etapas:

En enero de 2026 , se sumarán los estudiantes de 6°, 5° y 4° grado .

En septiembre del mismo año, se integrarán los de 3°, 2° y 1° grado.

Este esfuerzo forma parte de un proyecto mayor que contempla una inversión de 185 mil millones de pesos para beneficiar a 21.6 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

Aunque el registro para estudiantes de secundaria ya fue habilitado en el sitio oficial www.becaritacetina.gob.mx, en el caso de primaria, las familias deberán estar atentas a las convocatorias correspondientes que se abrirán en enero y septiembre de 2026, dependiendo del grado escolar del alumno.