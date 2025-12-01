Educación

¡Tres semanas sin clases! Vacaciones decembrinas se alargan

Aunque el receso oficial concluye el 6 de enero, el regreso se pospone por actividades de capacitación magisterial
¡Tres semanas sin clases! Vacaciones decembrinas se alargan
Depositphotos
Silvia Hernández
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vacaciones escolares de diciembre iniciarán oficialmente el lunes 22 de diciembre de 2025 y concluirán el martes 6 de enero de 2026, según el calendario oficial 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

No obstante, el descanso para estudiantes se extenderá hasta el viernes 9 de enero, debido a que del 7 al 9 de enero se llevarán a cabo dos talleres intensivos dirigidos al personal docente y con funciones de dirección.

Estas actividades están contempladas en el calendario de la SEP como parte del proceso de formación y actualización del personal educativo, por lo que el regreso a clases para las y los alumnos será el lunes 12 de enero de 2026.

calendarioescolar.sep.gob.mx

A continuación, las fechas clave del periodo:

  • 📅 Último día de clases: viernes 19 de diciembre de 2025

  • ❄️ Vacaciones oficiales: del 22 de diciembre al 6 de enero

  • 👩‍🏫 Talleres docentes: del 7 al 9 de enero

  • 🏫 Regreso a clases: lunes 12 de enero de 2026

Este periodo representa una excelente oportunidad para que las familias morelianas planifiquen actividades recreativas o de descanso, considerando que el receso invernal será más largo de lo habitual.

SHA

vacaciones escolares
Grid
Calendario SEP
diciembre 2025

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com