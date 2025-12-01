¡Tres semanas sin clases! Vacaciones decembrinas se alargan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Las vacaciones escolares de diciembre iniciarán oficialmente el lunes 22 de diciembre de 2025 y concluirán el martes 6 de enero de 2026, según el calendario oficial 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

No obstante, el descanso para estudiantes se extenderá hasta el viernes 9 de enero, debido a que del 7 al 9 de enero se llevarán a cabo dos talleres intensivos dirigidos al personal docente y con funciones de dirección.

Estas actividades están contempladas en el calendario de la SEP como parte del proceso de formación y actualización del personal educativo, por lo que el regreso a clases para las y los alumnos será el lunes 12 de enero de 2026.