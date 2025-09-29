Tras hechos violentos, garantiza Bedolla reanudación de clases en Coahuayana

En conferencia de prensa, el mandatario recalcó que los ayuntamientos no tienen la facultad de suspender clases en ningún nivel educativo.

Esto, luego de que el municipio emitiera comunicados —tras enfrentamientos en la zona y la caída de un dron con un artefacto explosivo—, en los que se pedía a la población evitar desplazamientos, mantenerse en resguardo y, además, anunciaba la cancelación de clases este lunes 29 de septiembre como medida preventiva para proteger la integridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Al respecto, Ramírez Bedolla señaló que, debido a que los alcaldes carecen de atribuciones para suspender clases, se amonestó al edil de Coahuayana, Andrés Rafael Aguilar Mendoza.

"Ningún presidente municipal tiene atribuciones para decretar códigos rojos ni suspender clases. Está muy claro el tema […]", recalcó.

Asimismo, subrayó que "la situación está bajo control" y, ante este tipo de hechos, enfatizó que las autoridades deben ser las primeras en mantener la calma, ya que proceder a cancelar las clases genera un panorama de "pánico".

rmr