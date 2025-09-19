Tras años de gestión, avanzan basificaciones en el Ayuntamiento; Martínez dialoga con empleados

En este marco, las y los maestros agradecieron a la administración central esta acción que coincidieron tiene beneficios directos para el sector, brindándoles certeza y estabilidad laboral.

Durante su recorrido, la rectora Yarabí Ávila reconoció la labor y la disposición de las directoras y directores de las diversas dependencias para llevar a buen puerto este programa que busca hacer justicia a las y los maestros. “Seguimos con este compromiso muy fuerte con todas y todos ustedes”, sostuvo.

Frente a las y los docentes subrayó la relevancia que tiene para su administración el proyecto de Sustentabilidad Administrativa y Fortalecimiento Académico, en el que a través de Concursos de Oposición Internos definitivos se beneficiará a las y los docentes de Asignatura “B”, tras referir que hay profesoras y profesores que incluso tenían esperando 22 o 19 años a que se abriera esta oportunidad.

“Nos da mucho gusto ver que esta posibilidad de incrementar su patrimonio tiene un impacto muy positivo, desde el tiempo de los pagos, la especialización, también el fortalecer a su familia y lógicamente con ello podrán seguir creciendo en los próximos años porque podrían ya participar en promociones”.