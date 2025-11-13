Tras años de espera, más de mil docentes de Michoacán regularizan su documentación: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con hasta diez años de espera, más de mil docentes de nivel primaria reciben su nuevo Formato Único de Personal (FUP) y órdenes de adscripción, tras concluir su proceso de Cambio de Oficina Pagadora, esto como parte de las acciones de justicia laboral que implementa el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), encabezada por Gabriela Molina.
"Tenía años esperando mi documentación, me cambié de Churumuco a La Huacana para estar con mi familia y por algunas situaciones personales. Llegué a una Escuela de Tiempo Completo, pero como no tenía mi orden de adscripción, no podía cobrar las horas adicionales; ya con esto se reconocerá mi asignación al plantel y podré cobrar lo que me corresponde", compartió el docente Jorge Luis Flores.
Por su parte, la maestra Zulya Quiroz Ceja realizó su cambio de zona en el municipio de Uruapan, y hoy también recibe sus nuevos documentos. "Fue una espera de tres años, con algunas complicaciones porque sin la orden de adscripción es muy difícil que te dejen llegar al nuevo plantel. Yo logré entrar y ahora ya tengo certeza al recibir mi orden y mi formato".
La SEE reafirma su compromiso de trabajar con orden y transparencia en la atención de los trámites del magisterio, lo que se traduce en resultados de justicia laboral. Esta acción de regularización es parte del esfuerzo continuo a favor de las maestras y los maestros, una labor que, en lo que va de la actual administración, suma ya más de 29 mil 300 acciones de justicia laboral.
Las maestras y maestros pueden solicitar su trámite a través de la página de Gobierno Digital, dti.see.michoacan.gob.mx. Hay algunos procesos como el Cambio de Oficina Pagadora en los que es necesario estar pendiente de las convocatorias en las páginas oficiales de la Secretaría de Educación.
