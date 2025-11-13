Tras años de espera, más de mil docentes de Michoacán regularizan su documentación: SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con hasta diez años de espera, más de mil docentes de nivel primaria reciben su nuevo Formato Único de Personal (FUP) y órdenes de adscripción, tras concluir su proceso de Cambio de Oficina Pagadora, esto como parte de las acciones de justicia laboral que implementa el Gobierno de Michoacán a través de la Secretaría de Educación del Estado (SEE), encabezada por Gabriela Molina.

"Tenía años esperando mi documentación, me cambié de Churumuco a La Huacana para estar con mi familia y por algunas situaciones personales. Llegué a una Escuela de Tiempo Completo, pero como no tenía mi orden de adscripción, no podía cobrar las horas adicionales; ya con esto se reconocerá mi asignación al plantel y podré cobrar lo que me corresponde", compartió el docente Jorge Luis Flores.