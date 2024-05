Tras 60 años, UMSNH camina hacia la evolución normativa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo no puede pausar su evolución normativa. Los tiempos de ahora son totalmente distintos, la voluntad de todas y de todos no está en duda, y no podemos quedarnos rezagadas ni rezagados, menos si nuestro objetivo es muy claro y es seguir llevando a la Casa de Hidalgo hacia la vanguardia no sólo académica, sino administrativa y jurídica”, afirmó la rectora Yarabí Ávila González, durante la primera reunión de los Consejos Técnicos rumbo a la Reforma Universitaria.

Flanqueada por integrantes del gabinete, directoras y directoras de facultades, escuelas e institutos, y frente a consejeras y consejeros universitarios y técnicos, la rectora agradeció la presencia de las y los asistentes.