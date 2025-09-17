Transparencia, parte fundamental del quehacer cotidiano en la UMSNH: Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Refrendando el compromiso de que la transparencia sea parte fundamental del quehacer cotidiano en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), la rectora Yarabí Ávila González asistió a la inauguración de las “Jornadas de capacitación de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) para servidores públicos municipales”.

En este marco, la rectora manifestó su satisfacción de recibir a quienes representan a dicho órgano, así como a las y los funcionarios de los distintos ayuntamientos, tras referir que este tipo de actividades son de suma importancia ya que permiten la formación continua, lo que genera un gran compromiso y beneficios para el estado.

En este sentido, indicó que la Máxima Casa de Estudios tiene las puertas abiertas para los municipios en materia de capacitación, desde los diplomados, las especializaciones y las maestrías.

Ávila afirmó que la universidad pública en su esencia representa el compromiso indeclinable con la sociedad de formar profesionistas, generar conocimiento y de contribuir al desarrollo, el cual dijo, no puede cumplirse de manera plena sino se trabaja en equipo.