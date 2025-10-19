Transformar mentes, cambiar vidas: psicólogos con visión humana y científica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 15 millones de personas padecen algún tipo de trastorno mental en México, lo que subraya la necesidad de psicólogos, señala la Organización Mundial de la Salud (OMS) ante el déficit de profesionales en nuestro país, que supera los estándares internacionales.

La licenciatura en Psicología es una opción para quienes desean comprender la mente humana, las emociones y el comportamiento, ya que se pueden desempeñar como consultores laborales, investigadores, educadores, psicólogos comunitarios y psicoterapeutas.

La Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) es pionera en Michoacán en ofrecer la carrera de Psicología desde 1983, por lo que lidera en la formación de profesionistas capacitados para afrontar los desafíos del bienestar emocional y psicológico.

El plan de estudios de la UVAQ dura ocho semestres, con materias como desarrollo humanista de habilidades intrapersonales, neurología del comportamiento humano, psicofarmacología, psiconeuroinmunoendocrinología, psicología de la vida adulta y gerontología.