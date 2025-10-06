Traducir el mundo: los idiomas impulsan profesionales con visión global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El aprendizaje de idiomas extranjeros en México aumenta debido a la creciente internacionalización del país. Según datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), más del 90 % de las escuelas de nivel medio superior ofrecen inglés como lengua extranjera, mientras que en universidades e institutos privados crece la oferta de programas multilingües, por lo que se requieren más profesionales de los idiomas.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, más de 13 mil 800 traductores e intérpretes laboraron en México durante el 2024, pero la demanda de estos profesionales aumenta, especialmente en sectores clave como el legal, sanitario y administrativo.

Los traductores e intérpretes son esenciales para la integración cultural, la protección de los derechos lingüísticos y la traducción de artículos en salud pública y muchos otros rubros. Por ello, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) ofrece la Licenciatura en Traducción, Interpretación y Docencia de Idiomas.