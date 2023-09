Trabajadores del IMCED niegan acusaciones de violencia de género

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante las denuncias que ha hecho una trabajadora del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación (IMCED) por violencia de género, empleados de la misma institución dieron a conocer un posicionamiento en el que desmienten dichas acusaciones y señalan que la supuesta afectada es la que ha insultado y agredido a compañeros.

En el posicionamiento que leyeron en conferencia de prensa, explican que la trabajadora denunciante no ha sufrido ningún tipo de violencia "de nuestra parte", sino que es ella quien en reiteradas ocasiones "ha insultado, denigrado y atacado a compañeras y compañeros a razón de su físico, actividades laborales e incluso a sus preferencias sexuales".

Expusieron que además la trabajadora tiene una denuncia en su contra ante la Fiscalía General del Estado por amenazas de muerte a un compañero del IMCED.

Puntualizaron que la trabajadora fue relegada o limitada de sus actividades, no por su género, sino porque se encontraron irregularidades en su actuar, como fueron ofrecer y operar modalidades educativas que no están registradas en el instituto, modificar documentos oficiales sin autorización o distribuir elementos no oficiales usurpando funciones.

Señalaron que ante esos motivos la administración anterior decidió incorporar a un trabajador con un perfil adecuado para el espacio ocupado por la trabajadora, "no fue por género sino por las habilidades que pueden constatar en el currículum", reiteraron.

Sostuvieron que el verdadero motivo de la trabajadora denunciante es que se le recategorice y no de defender los derechos de los compañeros del instituto, porque, enfatizaron, aunque es necesario que los sueldos sean ajustados para garantizar una vida digna, esa es una lucha colectiva y no individual.

Aclararon que como trabajadores denuncian y repudian cualquier tipo de acción que dañe o mancille de forma física, intelectual, moral, laboral, familiar y/o emocional a cualquier compañera o compañero; por lo que no toleran ningún tipo de violencia ejercida por ningún miembro de esta institución.

RYE