¿Todavía no te titulas? UMSNH lanza 57% de descuento para egresados

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A partir del próximo lunes, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) abrió el sistema de registro al programa de impulso a la titulación, el cual ofrece un descuento del 57% en el costo del trámite, informó la rectora Yarabí Ávila González.

Este beneficio está dirigido a egresadas y egresados de los diferentes programas educativos de la Casa de Hidalgo y forma parte de las acciones del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, con el objetivo de apoyar a la comunidad universitaria y a sus familias.

👩‍🎓👨‍🎓 Para hacer uso del beneficio, las y los interesados deben ingresar al sistema SIIA, acceder al apartado de titulación y completar el registro correspondiente.