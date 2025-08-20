¡Todavía estás a tiempo! UMSNH abre otra semana de inscripción al curso de preparación a áreas de la Salud

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 300 jóvenes fueron aceptados en el curso de preparación para presentar el examen de admisión a áreas de la salud que ofrece la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), por lo que todavía hay espacios disponibles y el proceso de inscripción se abrió una semana más.
De acuerdo con la Casa de Hidalgo, el curso arrancó el pasado lunes 18 de agosto y se tiene contemplado concluir el 17 de mayo de 2026; durante este tiempo, los jóvenes podrán fortalecer sus habilidades y competencias, a fin de que puedan mejorar su desempeño en el examen para la convocatoria de ingreso del próximo año.
Y es que en las clases que se proporcionan hay sesiones prácticas grupales y simuladores, además de profesores especializados para evaluar a los jóvenes que en un futuro decidan dedicar su profesión a la salud.
Los horarios de estos grupos son a las 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas, con dos vertientes: la primera, los días lunes, miércoles y viernes; y la segunda, los martes, jueves y sábados. Las clases son híbridas, es decir, presenciales y en línea.
Es de mencionar que este curso consta de 33 semanas, distribuidas en ocho módulos enfocados en habilidades del pensamiento y aprendizaje autónomo, comunicación escrita y comprensión lectora, matemáticas y razonamiento lógico, química, biología, premedicina, ciencias de la salud y una macroclase con simulacro. Este curso no garantiza el ingreso a las licenciaturas de las ciencias de la salud que oferta la Universidad Michoacana.
rmr