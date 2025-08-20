¡Todavía estás a tiempo! UMSNH abre otra semana de inscripción al curso de preparación a áreas de la Salud

Y es que en las clases que se proporcionan hay sesiones prácticas grupales y simuladores, además de profesores especializados para evaluar a los jóvenes que en un futuro decidan dedicar su profesión a la salud.

Los horarios de estos grupos son a las 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 y 18:00 horas, con dos vertientes: la primera, los días lunes, miércoles y viernes; y la segunda, los martes, jueves y sábados. Las clases son híbridas, es decir, presenciales y en línea.

Es de mencionar que este curso consta de 33 semanas, distribuidas en ocho módulos enfocados en habilidades del pensamiento y aprendizaje autónomo, comunicación escrita y comprensión lectora, matemáticas y razonamiento lógico, química, biología, premedicina, ciencias de la salud y una macroclase con simulacro. Este curso no garantiza el ingreso a las licenciaturas de las ciencias de la salud que oferta la Universidad Michoacana.

