Tenis de Jalo a Estudiar son apoyo a la economía familiar: Gabriela Molina

Al reducir la carga financiera, el programa Jalo a Estudiar no sólo facilita la permanencia de los estudiantes en las aulas, sino que también contribuye a la tranquilidad de los hogares al eliminar la preocupación por la adquisición de calzado escolar de calidad. Los más de 600 mil pares de tenis entregados en los últimos tres ciclos escolares representan historias de vida que reafirman el papel de la escuela como un espacio de esperanza.

El impacto del programa se extiende a los 113 municipios del estado, incluyendo las comunidades indígenas. En localidades con autogobierno, como Jarácuaro, la entrega de casi 4 mil pares de tenis fortalece las escuelas y contribuye a la permanencia de los estudiantes. Esta cobertura resalta el compromiso del Gobierno de Michoacán por llegar a todos los rincones de la entidad.

Este programa, más allá de ser una simple entrega de calzado, tiene un profundo significado social. "La paz empieza en las escuelas, y dotar a los estudiantes de los recursos necesarios para continuar su formación es un paso fundamental para construir un futuro más pacífico y equitativo”, concluyó la secretaria Gabriela Molina.

rmr