Tecnológico y Politécnica de Uruapan mantienen clases tras protestas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado de Michoacán (IEMSySEM) reportó que los planteles que coordina la dependencia se encuentran laborando de manera normal.

En entrevista para MIMORELIA.COM, ante la convocatoria de distintos grupos estudiantiles para efectuar un paro y diversas manifestaciones en protesta por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, se le cuestionó a la directora general del IEMSySEM, Mariana Sosa Olmedo, si las instituciones bajo su coordinación habían registrado ausentismo o suspensión de labores.

Al respecto, Sosa Olmedo señaló que el reporte recibido a primera hora indica que las instituciones de educación media superior y superior coordinadas por el IEMSySEM están trabajando con normalidad.

“Estamos hablando de 39 instituciones, subsistemas de educación media superior, los 11 tecnológicos descentralizados, Universidad de La Ciénega, IMCED, así como planteles de UPN y Normales; y en coordinación con los tecnológicos federales estamos de puertas abiertas; las clases se están impartiendo también en la Politécnica de Uruapan y en el Tecnológico de Uruapan (…)”, indicó.

Aunado a esto, la directora comentó que en dichas instituciones se han enfocado en retomar las actividades académicas, por lo que se espera que esta dinámica continúe durante el transcurso del día y de la semana.

“Estuve en comunicación con rectores y directores de instituciones incorporadas, de universidades, y todos están en el sentido de estar con puertas abiertas y con clases. No con esto se está dejando de lado el sentir de la sociedad, que se ha hecho patente con muchas cosas que sabemos que están presentes en el pueblo de Michoacán (…)”, subrayó.

De igual forma, la directora señaló que respetó la decisión de la comunidad estudiantil de sumarse a las manifestaciones, lo cual corresponde a cada plantel. Sin embargo, recalcó que, hasta el momento, las instituciones mencionadas continúan laborando con normalidad y recibiendo a las y los estudiantes para el desarrollo de sus actividades académicas cotidianas.

rmr