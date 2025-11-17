Tecmilenio Morelia: educación con propósito, excelencia y empleabilidad global

“En Tecmilenio Morelia formamos estudiantes que aprenden con propósito, que se adaptan al cambio y que lideran con valores. Cada sello que recibimos refuerza la confianza que las familias y empleadores depositan en nosotros”, señaló Claudia Prudencio Vargas, directora del campus Tecmilenio Morelia.

Con más de 20 años de historia y presencia nacional, Tecmilenio ofrece programas de preparatoria, profesional y posgrado, enfocados en desarrollar habilidades técnicas y humanas, impulsando que cada alumno descubra su propósito y lo viva plenamente.