Tecmilenio Morelia: educación con propósito, excelencia y empleabilidad global

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tecmilenio, campus Morelia, consolida su liderazgo en educación superior con un modelo académico centrado en el propósito de vida, la flexibilidad y la empleabilidad. Su compromiso con la calidad y la innovación se respalda en los sellos distintivos que garantizan altos estándares educativos y una formación alineada con las demandas del mundo actual.
Sellos que respaldan la excelencia Tecmilenio:
• FIMPES — Acreditación otorgada solo al 4 % de las universidades en México, que garantiza calidad académica, integridad y excelencia institucional.
• ANUIES — Afiliación a la red nacional de universidades más importante del país, que impulsa políticas y desarrollo educativo.
• QS Stars Rating System — Evaluación internacional que distingue a Tecmilenio entre las mejores universidades del mundo en enseñanza, empleabilidad, responsabilidad social, inclusión y educación en línea.
• GEURS Radar — Reconocimiento global por su alta empleabilidad y liderazgo en innovación educativa, siendo la única universidad en Latinoamérica con este sello.
• FSO Ranking (Emagister & Hamilton Global) — Posicionada como la #1 en México y Latinoamérica en formación online y dentro del top 15 mundial.
• EQUAA Awards — Premio internacional a la innovación educativa por el proyecto Connect Challenge, que refuerza la experiencia de aprendizaje práctico.
• Label de Excelencia en Empleabilidad (Emerging) — Distinción internacional que acredita a Tecmilenio como una universidad que forma profesionales con visión global y habilidades para el éxito laboral.
“En Tecmilenio Morelia formamos estudiantes que aprenden con propósito, que se adaptan al cambio y que lideran con valores. Cada sello que recibimos refuerza la confianza que las familias y empleadores depositan en nosotros”, señaló Claudia Prudencio Vargas, directora del campus Tecmilenio Morelia.
Con más de 20 años de historia y presencia nacional, Tecmilenio ofrece programas de preparatoria, profesional y posgrado, enfocados en desarrollar habilidades técnicas y humanas, impulsando que cada alumno descubra su propósito y lo viva plenamente.
Tecmilenio Morelia | Avenida Montaña Monarca 1340, 58350 Morelia, Michoacán 43 355 4704 | tecmilenio.mx
rmr