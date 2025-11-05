Tecmilenio Morelia: educación con propósito, excelencia y empleabilidad global

Sellos que respaldan la excelencia Tecmilenio:

• FIMPES — Acreditación otorgada solo al 4 % de las universidades en México, que garantiza calidad académica, integridad y excelencia institucional.

• ANUIES — Afiliación a la red nacional de universidades más importante del país, que impulsa políticas y desarrollo educativo.

• QS Stars Rating System — Evaluación internacional que distingue a Tecmilenio entre las mejores universidades del mundo en enseñanza, empleabilidad, responsabilidad social, inclusión y educación en línea.

• GEURS Radar — Reconocimiento global por su alta empleabilidad y liderazgo en innovación educativa, siendo la única universidad en Latinoamérica con este sello.

• FSO Ranking (Emagister & Hamilton Global) — Posicionada como la #1 en México y Latinoamérica en formación online y dentro del top 15 mundial.

• EQUAA Awards — Premio internacional a la innovación educativa por el proyecto Connect Challenge, que refuerza la experiencia de aprendizaje práctico.

• Label de Excelencia en Empleabilidad (Emerging) — Distinción internacional que acredita a Tecmilenio como una universidad que forma profesionales con visión global y habilidades para el éxito laboral.