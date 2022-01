Tec de Morelia refuerza Protocolo de Acciones Básicas de Protección a la Salud

Recordaron la importancia de no disminuir las medidas que se han implementado en la institución desde el inicio de la pandemia por el virus SARS COV-2, mismas que el propio personal académico, investigadores, alumnos y personal administrativo, así como toda persona externa a la institución han respetado; entre las que se encuentran: la medición de temperatura y aplicación de líquido desinfectante en las manos; la temperatura no podrá ser mayor a 37.4º C para poder ingresar; el uso adecuado de cubrebocas; mantener la sana distancia; lavado constante de manos; cumplir con la señalética establecida para respetar el sentido de los pasillos, número máximo de personas al interior; medidas sanitarias y de seguridad, asientos disponibles y clausurados; trabajar con acrílicos en ventanillas de atención, entre otros.

En que el próximo semestre será presencial para la atención del alumnado y se informaron las medidas y acciones para su regreso; en cuanto a las clases, su duración será de 50 minutos cada una con un tiempo con la finalidad de que se pueda ventilar el área antes de cada cambio, la ocupación en los salones será del 50 por ciento de su capacidad, para lo cual se dará a conocer la asistencia alternada al inicio del semestre a fin de que todo el alumnado participe en las clases de las diferentes asignaturas.