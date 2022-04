Tec de Morelia obtiene 2do y 3er lugar en concurso internacional de Fundación AIST

En la competencia se reconocieron a los mejores 4 lugares de los 14 equipos participantes a nivel mundial, de los cuales 7 equipos fueron videos elaborados por estudiantes del TecNM Campus Morelia y donde 2 resultaron ganadores entre las mejores posiciones, solo superados por una Institución de Educación Superior de la India.

El TecNM Campus Morelia, fue la única institución educativa de México que participó en la competencia, y en este 2022, fue el tercer año consecutivo de la participación del Capítulo Estudiantil, AIST-ITM.

En el concurso también hubo participación de alumnado de Estados Unidos, Canadá, India, Brasil y China. Los ganadores de este concurso fueron elegidos por un comité internacional formado por profesionistas del hierro y del acero que determinaron como ganadores del segundo y tercer lugar a los equipos del TecNM campus Morelia.

El segundo lugar lo ocuparon los estudiantes Cristina Yuneiri Tapia Cerna, Dafne Stephany García García, José Julián Núñez Herrejón y David Alejandro Castellanos Hernández, con su video A Steel World. El tercer lugar fue otorgado al equipo conformado por Diana Alejandra Mendoza, Alan Francisco Barajas, Salvador Zaragoza Maldonado y Gabriel Magaña Rendón con el video: ML, AI & IoT – Improvement and Growth of the Steel Industry.

Ambos equipos fueron acreedores a un premio de 1000 dólares, así como un reconocimiento por parte de la Asociación por la Tecnología del Hierro y del Acero.

La Dra. Monserrat Sofía López Cornejo, profesora de esta Institución y Adviser del Capítulo Estudiantil AIST ITM, mencionó que este reconocimiento por la Asociación hacia los estudiantes de nuestra Institución, reafirma los acuerdos que se establecieron en el convenio firmado en el mes de marzo con la AIST donde uno de los compromisos es constituir el Capítulo Estudiantil más grande del mundo.

RPO