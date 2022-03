Tec de Morelia elabora técnica para medir efectividad de tratamientos de cáncer de mama

“El problema actual es que no existe un método de medición hecho a la medida, que permita evaluar cómo se dispersa el medicamento a fin de conocer la efectividad, de lo contrario, la quimioterapia se puede enviar a todo el cuerpo, pero no necesariamente impactará en el tumor, por ello, se busca alguna forma para medir que efectivamente el medicamento se concentre en el tumor y no en las partes del cuerpo que no se requieren”

reiteró