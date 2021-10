Tec Campus Cd. Hidalgo atribuye atraso en títulos a cambios en proceso de trámite

Boletín

Ciudad Hidalgo, Mich., 13 de Octubre de 2021.

En respuesta a la nota publicada en el medio electrónico de comunicación Mi Morelia, el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo, informa lo siguiente:

Efectivamente ha habido un retraso en la entrega de títulos y cédulas profesionales a nuestros egresados, y es que desafortunadamente ha habido una serie de cambios en el proceso de trámite de cada uno de ellos.

Y es que consideramos necesario hacer un recuento de lo que sucedió desde octubre de 2018 en donde se emite un comunicado donde se instruye que el trámite en cuestión, ya no se realizaría en la Dirección General de Profesiones en la Ciudad de México, sino que a partir de ese momento se debía realizar en la Dirección de Profesiones en el Estado, aquí cabe aclarar que esta dependencia inicia operaciones en ese sentido hasta que se publica los lineamientos y normativas en el diario oficial de la federación y esto fue hasta noviembre de 2019, poco tiempo después hubo un relevo institucional de secretario de educación en el estado y provisionalmente nombran a un encargado dándole su nombramiento oficial hasta el mes de junio de 2020; todas estas cuestiones impidieron realizar cualquier trámite en ese sentido y en ese lapso, seguido por el relevo institucional de director general, tomando el cargo la Mtra. Paloma Palomares en octubre siguiente.

Para este momento, la pandemia ya nos había obligado a paralizar todas las actividades no solo a nosotros, sino a todas las dependencias de gobierno, empresas y sociedad en general, dándose el servicio en algunas dependencias de manera electrónica, pero sin tener el mismo rendimiento.

Y a partir de ahí es que se han realizado las indicaciones correspondientes para llevar a cabo este trámite, sin embargo, las actividades en las dependencias siguieron sin retomarse de manera normal, por lo que el tiempo de gestión, ha sido más, y eso sucede en todas las dependencias de gobierno. Aún en este momento, estimados egresados, se siguen dando los cambios, ya que ha habido relevos institucionales con algunos titulares de las dependencias antes mencionadas, esperando que esto no demore el proceso que ya se inició.

Queridos egresados, a este momento, la entrega de títulos se ha estado dando de manera paulatina conforme se nos han estado otorgando en la instancia correspondiente, tan es así que se les ha pedido ir a recogerlo.

En los siguientes días seguramente estaremos en posibilidad de recibir otro paquete e igualmente se les avisará, ya que la gestión nunca ha cesado, y estamos haciendo lo que nos corresponde.

Asimismo, aclarar que 83 expedientes de egresados del 2020 ya están en trámite, y de esto, cabe aclarar que se encuentran en tiempo y forma, es decir, dentro del periodo normal que se tarda en realizar este trámite, el cual es de ocho meses a un año.

Por otro lado, les solicitamos de la manera mas atenta ser portavoces ante los demás egresados que han realizado únicamente su trámite de título, y que les falta hacer el proceso de cédula profesional, pues como lo marca el protocolo publicado en https://www.cdhidalgo.tecnm.mx/Noticias/Ver/59, éstos deben hacerse en la institución y si no se realiza el trámite de cédula, no se les podrá entregar su título; y de esto son casi 80 personas que no se han puesto en contacto con el tecnológico y por ende el trámite está detenido.

Dicho lo anterior estimados egresados, el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo reconoce su responsabilidad en cuanto al trámite del documento en cuestión, pero no es responsable de los tiempos y contratiempos que desafortunadamente se han hecho presentes los últimos meses. Sin embargo, como ya se comentó estamos trabajando para acelerar lo mas que se pueda la entrega de tan importantes documentos, pues sabemos de lo preponderantes que son para cualquier egresado, además de que no tendríamos ningún motivo por el cual retrasar este proceso para ustedes, por lo que tengan la seguridad de que estamos al pendiente del curso que está llevando esta situación, porque somos los primeros interesados en cumplirles, y en salvaguardar el buen nombre y prestigio del Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Hidalgo.

A t e n t a m e n t e

Mtra. Paloma Elizabeth Martínez Palomares

Directora General

TecNM Ciudad Hidalgo

AC