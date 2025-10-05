Sube 14% matrícula del telebachillerato comunitario en Michoacán: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Telebachillerato Comunitario de Michoacán (TBC) registró un crecimiento del 14 por ciento en su matrícula respecto al ciclo escolar 2024-2025, consolidándose como una opción de calidad para jóvenes que desean continuar con su formación académica, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).

Hasta el momento, este subsistema registra 2 mil 46 estudiantes, de los cuales, 781 son de nuevo ingreso a la educación media superior, lo que refleja la confianza de las comunidades en este modelo educativo incluyente y cercano a la población.