Sube 14% matrícula del telebachillerato comunitario en Michoacán: Iemsysem

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Telebachillerato Comunitario de Michoacán (TBC) registró un crecimiento del 14 por ciento en su matrícula respecto al ciclo escolar 2024-2025, consolidándose como una opción de calidad para jóvenes que desean continuar con su formación académica, informó el Instituto de Educación Media Superior y Superior del Estado (Iemsysem).
Hasta el momento, este subsistema registra 2 mil 46 estudiantes, de los cuales, 781 son de nuevo ingreso a la educación media superior, lo que refleja la confianza de las comunidades en este modelo educativo incluyente y cercano a la población.
La directora general del Iemsysem, Mariana Sosa Olmeda, reafirmó su compromiso de seguir apoyando a las y los estudiantes, garantizando las condiciones necesarias para que tengan acceso a una educación de calidad, con acompañamiento académico y programas que fortalezcan su trayectoria escolar.
Con este incremento, el Telebachillerato Comunitario, a través de sus 42 planteles, continúa ampliando su alcance en el estado; recientemente inició su ciclo escolar en el plantel de la comunidad de Zirimícuaro en Ziracuaretiro, un nuevo espacio para llevar estudios de bachillerato a las juventudes michoacanas.
rmr