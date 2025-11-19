Sofía García, estudiante de Morelia, gana primer lugar en programa de la NASA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La moreliana Sofía García Chávez, egresada de preparatoria, obtuvo junto con su equipo el primer lugar del International Air and Space Program, de la NASA y AEXA.

La estudiante moreliana viajó con el respaldo de su familia y del gobierno de Alfonso Martínez Alcázar a la prestigiosa agencia de Houston para participar en la resolución del problema de delay de comunicación entre Marte y la Tierra. En este reto, compitió con personas de otras partes del mundo.

Alfonso Martínez, celebró este premio que corona el esfuerzo y disciplina de la juventud, y que proyecta a Morelia como una ciudad que genera estudiantes destacados.