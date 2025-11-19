Sofía García, estudiante de Morelia, gana primer lugar en programa de la NASA

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La moreliana Sofía García Chávez, egresada de preparatoria, obtuvo junto con su equipo el primer lugar del International Air and Space Program, de la NASA y AEXA.
La estudiante moreliana viajó con el respaldo de su familia y del gobierno de Alfonso Martínez Alcázar a la prestigiosa agencia de Houston para participar en la resolución del problema de delay de comunicación entre Marte y la Tierra. En este reto, compitió con personas de otras partes del mundo.
Alfonso Martínez, celebró este premio que corona el esfuerzo y disciplina de la juventud, y que proyecta a Morelia como una ciudad que genera estudiantes destacados.
Agregó que el Gobierno de Morelia seguirá impulsando el talento de las y los jóvenes michoacanos, ya que así se construye la paz a través de las oportunidades que brinda la educación.
El proyecto presentado por Sofía García consistió en un asistente holográfico de IA, que brinde apoyo de primera acción ante emergencias. Al final de esta experiencia, su propuesta seguirá desarrollándose y se mandará a la Estación Especial Internacional para ponerla a prueba.
Sofía García Chávez formó parte de una selección mundial donde solo 50 jóvenes pudieron integrar el International Air and Space Program.
rmr