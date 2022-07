Sin examen, 50 jóvenes por no completar registro a normales de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Al menos 50 jóvenes no pudieron realizar el examen para ingresar a alguna normal de Michoacán, por no completar su registro ante la plataforma del Ceneval, además de que no se les permitió el ingreso a dos más por llegar a las diez de la mañana, cuando se les había citado antes de las ocho.

En las inmediaciones del Recinto Ferial de Morelia, se encontraba un grupo de jóvenes, quienes tenían impresa una captura de pantalla del registro que intentaron realizar, sin embargo, no contaban con el folio que les otorgaba el Ceneval, por lo que no pudieron ingresar para hacer su examen.

Una de las jóvenes que se quedó sin realizar el examen fue "Nely" quie argumentó que al ingresar al portal del Ceneval este no arrojó el número de folio por lo que pensó que hasta ahí llegaba el registro.

"Llegué con esta hoja pero me dijeron que después de eso tenía que contestar algunas preguntas para tener mi folio y me dijeron que me podría inscribir en la convocatoria del siguiente año", detalló.