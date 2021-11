Sin evidencia de contagios de Covid-19 por actividad escolar presencial: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde el 18 de octubre y hasta el momento no hay evidencia de incremento de casos Covid-19 en los municipios en los cuales se ha registrado el inicio de clases presenciales, aseveró el titular de la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), Elias Ibarra Torres.

En entrevista, el funcionario estatal indicó que en las instituciones educativas que han detectado actividad escolar de manera presencial no se ha generado ningún brote de Coronavirus .

“Ya tenemos al menos 15 días, fue el 18 de octubre cuando se informó el regreso de manera parcial, de manera responsable presencial y no hemos encontrado hasta este momento evidencia de que los casos de covid incrementaron, por el contrario se han mantenido a la baja en los municipios”, apuntó.

Mencionó que las condiciones en materia de seguridad en salud se están generando día con día con los filtros, así mismo apuntó que se está estableciendo la logística de los protocolos con las jurisdicciones sanitarias y los comités de salud escolar.

“La Secretaría de Educación está viendo la logística desde sus responsabilidades, las jurisdicciones y los escolares de acuerdo a las guías del Regreso Responsable”, mencionó.

Ibarra Torres agregó que no tienen reporte de ningún caso de contagio, pero no descartó que exista algún caso asintomático que no se detecte ante la falta de señales de sintomatología.

Cabe recordar que en días pasados la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila Gónzalez mencionó que se están haciendo las invitaciones al personal educativo para respetar todos los protocolos sanitarios que emanan de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Por otra parte, el titular de la SSM mencionó que hasta el momento se tienen un padrón de menores de entre 12 y 17 años de edad vacunados contra el Covid-19 de cinco mil 100 por mandato judicial o por padecer alguna comorbilidad de la enfermedad, sin embargo, aseguró que cuenta aún con un aproximado de 15 mil dosis disponibles para este sector.

AC