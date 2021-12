Sin bono no retomarán actividades en 2022; emplaza DIII6 a SEE

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Delegación DIII6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) amagó con no retomar actividades en el 2022 de no obtener respuesta por parte de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE).

A través de una circular firmada por el secretario general de la Delegación DIII6, Juan Manuel Macedo Negrete, dirigida al subsecretario administrativo de la SEE, David Alfaro, se exige el pago de bonos pendientes a los maestros estatales.

Macedo Negrete expone que no hay respuestas por parte de los funcionarios de la SEE por lo que apuntó:

"Emplazo a la Secretaría a que sino hay respuestas tangibles y sustantivas, no reiniciaremos el año 2022 actividades con la parcialidad o total funcionamiento", dijo.