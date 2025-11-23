Simuladores de alta fidelidad refuerzan la formación médica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En México, la necesidad de médicos capacitados es crítica. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el país tiene un promedio de 2.4 médicos por cada mil habitantes, cifra por debajo del estándar recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Ante el creciente déficit de personal médico capacitado, la Universidad Vasco de Quiroga (UVAQ) apuesta por tecnologías de vanguardia para formar profesionales más preparados desde el aula, con la implementación de simuladores clínicos de alta fidelidad, capaces de recrear escenarios médicos complejos con precisión realista, explicó el ingeniero biomédico Manuel Pérez, encargado del Centro de Simulación y Competencias Clínicas de la UVAQ.

“La idea es que nuestros estudiantes estén inmersos en un ambiente más apegado a lo real de las instituciones de salud. Con esto nos va a generar que empiecen a desarrollar esa parte de la confianza a la hora de atender a sus pacientes… Tratamos de simular una sala de emergencias de un hospital, con sus camillas, monitores, para que el estudiante desde el primer semestre esté inmerso en simulación”, explicó el ingeniero biomédico Manuel Pérez.