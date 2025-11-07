SEP desmiente supuesta filtración de datos de estudiantes en Quintana Roo

Ciudad de México (MiMorelia.com).- La Secretaría de Educación Pública (SEP) desmintió este martes una supuesta filtración de datos personales pertenecientes a estudiantes del Colegio de Bachilleres del estado de Quintana Roo, luego de que circulara información al respecto en redes sociales.

A través de su cuenta oficial en X (@SEP_mx), la dependencia federal aclaró que ninguno de sus sistemas informáticos ha sido vulnerado, ni en este caso ni en denuncias anteriores que han circulado sin pruebas.

“Ninguno de los sistemas informáticos de esta dependencia ni en los estados ha sido vulnerado”, señala el comunicado, acompañado de una imagen con la leyenda “FALSO” sobre el tuit del periodista Ignacio Gómez Villaseñor, quien había advertido de una presunta filtración masiva de información, incluyendo datos como tipo de sangre, CURP, correos y direcciones.